Rai: Cdm approva contratto di servizio 2023-2028

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al contratto di servizio Rai per il quinquennio 2023-2028. “Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha deliberato l’approvazione del contratto nazionale di servizio tra il Ministero e la RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.A., per il periodo 2023 – 2028”, si legge infatti nella nota diramata da Palazzo Chigi post Cdm.

“L’approvazione fa seguito alla delibera con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ha approvato le linee-guida per il quinquennio 2023–2028. Sulla base di queste, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha predisposto lo schema di contratto, che ha ricevuto il parere favorevole, con alcune condizioni, della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il nuovo contratto contiene, tra l’altro, una regolamentazione specifica in materia di “inclusione sociale e culturale”, con obiettivi tesi allo sviluppo dei servizi e delle trasmissioni nel linguaggio dei segni (LIS) e alla promozione e realizzazione, anche con nuovi format, della cultura della sussidiarietà e del terzo settore”, spiega ancora Palazzo Chigi.