Giornalisti: Meloni ricorda Alpi e Hrovatin, ‘coraggio Ilaria è coraggio donne italiane’

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Voglio unirmi al ricordo di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Oggi ricorrono 30 anni dall’agguato mortale a che a Mogadiscio ha spezzato le loro vite. Ilaria Alpi è una delle donne che ho citato nel mio discorso di insediamento alle Camere, perché il suo coraggio è il coraggio delle donne italiane. Tutti dobbiamo esserle grati, particolarmente le donne. Io le sono grata da donna, collega giornalista, rappresentante delle istituzioni”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica nell’Aula di Montecitorio.

“Il cammino verso la verità non è concluso, dobbiamo percorrerlo perché – ha aggiunto – sapere nomi e cognomi di assassini e mandati è dovere di tutti. Rivolgo un pensiero a tutti i giornalisti caduti nell’esercizio della professione, a tutti i reporter che mettono a rischio la loro vita per raccontarci cosa succede nei teatri di guerra, anche oggi in Ucrauna e Medio Oriente”.