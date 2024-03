“A seguito della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che ha avuto luogo lo scorso 15 marzo per discutere la recente ondata di furti nelle abitazioni dei comuni di Sant’Agata de’ Goti, Airola e Montesarchio, il sindaco di Sant’Agata de’ Goti, Salvatore Riccio, ha inteso chiarire alcuni aspetti che riguardano l’impegno diretto dell’Ente per la tutela della sicurezza dei cittadini.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia