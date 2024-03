Ue: risoluzione Pd, più incisivo impegno diplomatico per Kiev e cessate fuoco a Gaza

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Si impegna il governo a “sostenere un rinnovato e più incisivo impegno diplomatico e politico dell’Unione europea, in collaborazione con gli alleati Nato e in un quadro multilaterale, anche con l’auspicio di poter ospitare una futura conferenza di pace a Roma, per mettere in campo tutte le iniziative utili al perseguimento di una pace giusta e sicura”. Si legge nella risoluzione del Pd al Senato, nella parte sull’Ucraina, sulle comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo.

Il Pd inoltre chiede di ribadire “la ferma condanna della grave, inammissibile, ingiustificata aggressione russa dell’Ucraina e a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie” e che l’Italia sostenga “la richiesta di un’indagine internazionale indipendente e trasparente sulle circostanze della morte di Alexei Navalny”.

Sul Medio Oriente si impegna il governo a “sostenere ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite, al fine di perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e di tutelare l’incolumità della popolazione civile di Gaza” e a “sostenere un’azione coordinata a livello internazionale, in particolare in seno all’Unione europea, per promuovere iniziative di de-escalation della tensione in Medio Oriente e con l’obiettivo di celebrare – come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 27 ottobre 2023 – una Conferenza internazionale di pace che ponga fine al conflitto israelo-palestinese, attraverso la soluzione politica dei ‘due popoli, due Stati'”.

Quindi il capitolo Ue con la richiesta al governo di “sostenere, nell’ambito della politica di sicurezza e difesa europea, la realizzazione concreta e rapida di un sistema di decisioni comuni, la previsione di strumenti di intervento integrati e la capacità di gestione strategica comune delle crisi; a garantire il rafforzamento della politica estera e di difesa comune attraverso maggiori e più efficaci investimenti per la sua base industriale e tecnologica, superando la frammentazione”.

E sui flussi migratori “a ribadire il dovere di accoglienza e protezione degli esseri umani”, a “realizzare corridoi umanitari che impediscano la perdita di vite in mare e nelle rotte terrestri e a garantire l’istituzione permanente di una missione europea di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo”, a “garantire la costruzione di un sistema comune e coordinato per la migrazione e l’asilo che sia fondato sulla solidarietà europea e sulla responsabilità condivisa, che superi in via definitiva la gestione emergenziale di un fenomeno strutturale e complesso quale quello migratorio”.