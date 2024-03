Lombardia: contro mafie per le vittime, evento con scuole e mostra studenti Accademia Brera

Milano, 19 mar. (Adnkronos) – Studenti protagonisti a Palazzo Pirelli per la Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime, istituita con la legge regionale n.17/2015. Domani, mercoledì 20 marzo alle 9, l’Auditorium Gaber ospiterà un incontro dedicato alle vittime del racket, delle estorsioni e dell’usura.

Dopo i saluti istituzionali della presidente della commissione speciale antimafia Paola Pollini, dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano la Russa e della direttrice generale dell’ufficio scolastico regionale Lombardia Luciana Volta, è in programma un dialogo tra Davide Zanon (segretario dell’Associazione Codici Lombardia), Paolo Bocedi (presidente Sos Italia Libera) e Lina Gallo Stampino, moglie di Guido Gallo Stampino, commerciante di Cerro Maggiore (Mi) e medaglia d’oro per la lotta alla mafia per il suo impegno con l’associazione Sos Italia Libera.

A seguire, gli studenti di tre istituti racconteranno, attraverso parole, immagini e video, tre protagonisti della lotta contro le mafie: gli studenti dell’Itis Ettore Conti di Milano ricorderanno Libero Grassi, l’imprenditore siciliano ucciso dalla mafia a Palermo nel 1991 perché si era ribellato al pizzo; i ragazzi dell’Iis Dell’Acqua di Legnano (Mi) avranno il compito di ricordare la figura di Guido Gallo Stampino; gli studenti dell’Istituto Da Vinci Ripamonti di Como ripercorreranno la storia di Anna, una donna comasca morta suicida a causa del racket delle estorsioni.

Dopo un momento musicale curato dalla classe di musica pop del Conservatorio di Milano, le conclusioni saranno affidate al presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani.

La Giornata contro le mafie proseguirà alle 12.45 con l’inaugurazione della mostra curata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera e intitolata ‘La cultura della legalità: l’Accademia di Brera se ne fa immagine. Contro le mafie, dalla parte delle vittime’ che racconta la lotta alla mafia attraverso le arti visive.

Allestita nello spazio espositivo del primo piano di Palazzo Pirelli, l’esposizione potrà essere visitata fino al 29 marzo.