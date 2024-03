Governo: Meloni, ‘Italia cresce più del resto Ue, nostre politiche migliori del passato’

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Oggettivamente l’Italia lo scorso anno è cresciuta più della media europea, una cosa che non si vedeva da moltissimo tempo. In una situazione di estrema difficoltà, l’Italia sta dando buona prova di sé. Vuol dire che va tutto bene? No. Vuol dire che le nostre politiche danno risultati migliori di quelle che abbiamo visto prima? Probabilmente si”. Lo dice la premier Giorgia Meloni in un’intervista ad Agorà, su Rai3, commentando un recente articolo sul Financial Times e snocciolando alcuni numeri di quest’anno.