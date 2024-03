C.sinistra: Boccia, ‘politica non è asta, stare con noi o con Fdi non è stessa cosa’**

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – “Le vicende che riguardano le elezioni amministrative sono sempre condizionate da accordi locali e da storie diverse. Il Pd è il primo partito della coalizione e ha la responsabilità di agire sempre per l’unità”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia conversando con i giornalisti al termine della conferenza stampa del Pd sul premierato che si è svolta in Senato.

“E’ la nostra vocazione. E poi, aggiungo, c’è la politica, e la politica non è un’asta: stare con il Pd o stare con FdI e con la Lega non è la stessa cosa. E chi lavora contro l’unità del centrosinistra ne risponderà davanti agli elettori alle prossime elezioni europee”.