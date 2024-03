Nell’Aula consiliare del Comune di Limatola, si è svolta l’assemblea dei lavoratori dell’azienda Esi, addetti al servizio della raccolta e spazzamento del territorio cittadino. Sono intervenuti all’assemblea per la Uil Trasporti Avellino-Benevento il segretario generale aggiunto, Cosimo Pagliuca, per la Filas, il segretario provinciale Francesco Tescione, e per la Cil, il delegato Erasmo Viscusi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia