Scuola: Camera partecipa a ‘Didacta Italia 2024’, Fiera innovazione

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – La Camera dei deputati sarà presente a ‘Didacta Italia 2024′, la settima edizione della più importante Fiera sull’innovazione della scuola, che si terrà a Firenze dal 20 al 22 marzo, presso la Fortezza da Basso. La manifestazione, dedicata alla scuola del futuro e alla formazione innovativa degli insegnanti, presenterà anche quest’anno un ampio ventaglio di attività e di approfondimenti per docenti, dirigenti scolastici e professionisti del settore. Per la prima volta le Università saranno presenti in un’area dedicata, realizzata in collaborazione con il ministero dell’Università e della ricerca e con la Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

La Camera dei deputati avrà un proprio stand nell’area espositiva riservata alle istituzioni (padiglione Spadolini) e incontrerà docenti e personale scolastico in tre appuntamenti: mercoledì 20 marzo, Scuola primaria e secondaria di primo grado: risorse e iniziative formative; giovedì 21, Istituti di istruzione secondaria di secondo grado: risorse e iniziative formative; venerdì 22, Risorse e iniziative formative per la scuola. Obiettivo: far conoscere le risorse di interesse storico-istituzionale e i concorsi rivolti alle scuole.