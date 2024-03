Russia: Gasparri, ‘problemi da secoli, dialogo o si rischia terza guerra mondiale’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “La Russia, come ben sappiamo, ha problemi da secoli. Napoleone tentò una sortita e non finì bene. Anche a Hitler, che non era meglio di Stalin, non finì bene e anche l’Italia in quell’occasione pagò un duro prezzo. Poi la Guerra in Crimea c’era anche nel 1855 quando Cavour mandò i bersaglieri del Regno di Sardegna. Quindi parliamo di una zona complicata da secoli quindi oggi con la Russia o si cerca di instaurare un dialogo, come facemmo a Pratica di Mare con Berlusconi o si rischia lo scoppio di una terza guerra mondiale”. Lo ha affermato il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, a ‘L’Aria che tira’ su La7.

“La realtà -ha aggiunto- é che la democrazia si trova solo in un terzo del pianeta e quello che possiamo e dobbiamo fare é evitare la terza guerra mondiale con la fermezza e la capacità di dialogare, continuando a sostenere l’Ucraina che ha subito un’aggressione”.