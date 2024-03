Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Nessun stupore per le incredibili parole di Salvini sulle elezioni russe, d’altronde sulla Piazza Rossa con la t-shirt con l’immagine di Putin soldato c’era il leader leghista che in un’altra occasione aveva proposto pure di scambiare mezzo Putin per due Mattarella”. Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Piuttosto quello che colpisce – aggiunge il leader di Si – è che la presidente del consiglio Meloni ancora una volta faccia finta di niente”.