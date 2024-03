Lombardia: Fontana, ‘su tpl unica regione ad integrare risorse proprie con quelle statali’

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – “Siamo l’unica Regione che ogni anno immette proprie risorse, pari a 420 milioni di euro, che vanno ad integrare i fondi dello Stato, per sostenere e fare in modo che il trasporto pubblico locale ‘funzioni'”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, all’incontro ‘Guidare il cambiamento. Innovazione e sostenibilità per il trasporto pubblico locale del XXI secolo’ promosso da Doppelmayr Italia. Tra i presenti, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

“Uno sforzo enorme ed eccezionale – ha aggiunto il governatore – perché senza queste risorse metteremmo a rischio il trasporto pubblico locale. A tutto ciò, va aggiunto che abbiamo investito 2 miliardi di euro per rinnovare la flotta dei treni e alcune centinaia di milioni sul trasporto ad idrogeno. Noi crediamo nella sostenibilità, abbiamo infatti ridefinito il Programma regionale di sviluppo rendendolo ‘sostenibile’, a condizione che coniughi la sostenibilità ambientale a quella economica e sociale”.

“In Lombardia – ha quindi sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente – stiamo lavorando concretamente per la neutralità tecnologica, con importanti investimenti sul trasporto pubblico locale e con il completo rinnovo della flotta di treni. Senza dimenticare i nuovi autobus ibridi, le motonavi elettriche sul lago d’Iseo e, come evidenziato dal presidente Fontana, il primo treno a idrogeno che entrerà in servizio sulla linea Brescia-Iseo-Edolo”. “La nostra è una vera ‘rivoluzione sostenibile’, con mezzi green e ad emissioni zero. L’obiettivo è rendere la Lombardia sempre più interconnessa e intermodale, dove non esistono distanze tra centro e periferie” ha concluso l’assessore Lucente.