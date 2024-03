Iv: Renzi, ‘il mio carattere mi ha tecnicamente salvato la vita’

Roma, 18 mar (Adnkronos) – Si è aperto un dibattito sul perché ieri su Rai 3 io abbia parlato del mio carattere. Molti di voi mi hanno criticato per questo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

“Ciò che volevo – e voglio – dire è semplice: dopo tutto quello che mi hanno e ci hanno fatto, io devo ringraziare il mio carattere. Perché, come ho spiegato ieri, ho visto donne e uomini in situazioni simili alla mia ammalarsi, soffrire di depressione, aver voglia di mollare -prosegue il leader di IV-. Io ringrazio il mio carattere se dopo tutti i finti scandali, da Consip a Tempa Rossa, da Open alle popolari, dalle conferenze a dossieropoli sono ancora qui più grintoso e determinato che mai. Il mio carattere mi ha tecnicamente salvato la vita”.