Solo il Legnago Salus in grado di tener testa alla Strega in questo 2024. La squadra veronese, allenata dall’ex centrocampista di Milan e Celtic Massimo Donati, è ormai l’unica squadra insieme al Benevento ancora imbattuta quest’anno tra i professionisti. Il poker di protagoniste in corsa fino alla scorsa settimana, composto anche da Inter e Cremonese, ha perso nelle ultime ore proprio i nerazzurri e i grigiorossi, caduti rispettivamente in Champions League contro l’Atletico Madrid e in Serie B, sul campo del Sudtirol. Risultati per certi versi inaspettati ma che hanno ridotto a due le squadre ancora con lo 0 nella casella delle sconfitte in questo 2024, ovvero Legnago e Benevento, entrambe in scena in Serie C.

