Daily Crown: Kate avvistata con William a fare la spesa a Windsor

Londra, 18 mar. (Adnkronos) – “Felice, sana e rilassata”: è parsa in buona salute, Catherine Middleton, a un testimone che l’ha notata nel fine settimana insieme al marito e che, parlando con il Sun, si è detto “sbalordito nel vederla, dopo tutte le voci che circolavano”, fare la spesa al Windsor Farm Shop. “Kate era fuori a fare shopping con William e sembrava felice e stava bene – ha aggiunto – I bambini non erano con loro, ma è un buon segno che fosse abbastanza in salute da poter fare un salto a fare la spesa”.

I principi di Galles sono stati visti in uno dei loro negozi d’alimentari preferiti, a circa un miglio dall’Adelaide Cottage, il Windsor Farm Shop. Sebbene non sia stata scattata alcuna foto della coppia, nel rispetto della loro richiesta di privacy, secondo il Daily Mail la notizia è un segnale incoraggiante che Kate stia muovendo i primi passi verso un ritorno agli impegni reali ufficiali. Inoltre, l’apparizione in pubblico della principessa dovrebbe mitigare le preoccupazioni dei sudditi britannici per le sue condizioni di salute.

La principessa, il cui ultimo impegno pubblico a Sandringham risale al giorno di Natale, dovrebbe terminare la convalescenza dopo il 17 aprile, quando i suoi figli ricominceranno le lezioni alla Lambrook School, vicino ad Ascot, dopo le vacanze pasquali. Eppure girano voci che Kate potrebbe ora fare un ritorno anticipato già a Pasqua, presenziando alle celebrazioni presso la Cappella di San Giorgio nella tenuta di Windsor. Secondo il Telegraph la principessa potrebbe unirsi alla famiglia per la tradizionale passeggiata nella domenica di Pasqua, nella quale verrebbe fotografata, anche se il palazzo ha detto al giornale che non c’è “nessuna conferma in ogni caso”, aggiungendo che qualsiasi altra ipotesi è una speculazione.