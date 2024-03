Como: sconta domiciliari ma viene sorpreso a spacciare, arrestato

Milano, 18 mar. (Adnkronos) – Lo scorso fine settimana sono proseguiti i servizi straordinari dei carabinieri finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio al dettaglio di sostanze stupefacenti in aree boschive sul territorio comasco.

I militari della stazione di Appiano Gentile, nell’ambito di uno di questi servizi straordinari, svolto con il supporto del personale dello squadrone eliportato “Cacciatori Puglia”, hanno arrestato un 33enne marocchino, pregiudicato, che doveva trovarsi a Milano agli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso nei pressi di via della Resistenza con 34,5 grammi di cocaina, 197 grammi di hashish, 58 grammi di eroina, 1450 euro circa, 250 franchi svizzeri, un cellulare, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente.

La campagna di lotta allo spaccio nei boschi proseguirà con la medesima intensità, al fine di arrestare gli spacciatori, sequestrare lo stupefacente e tutti i beni provento di spaccio e restituire alla popolazione le vaste aree verdi protette.