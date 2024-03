Carceri: Mattarella, intervenire su sovraffollamento e suicidi per rispetto dignità’**

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Occorre intervenire su “completamento degli organici, risposta al sovraffollamento carcerario e sopra ogni cosa assistenza sanitaria: il numero dei suicidi nelle carceri dimostra quanto sia importante e indispensabile affrontarlo immediatamente con urgenza. Tutto questo va fatto per rispetto dei valori della nostra Costituzione, per rispetto del vostro lavoro, per il rispetto della storia del Corpo di Polizia penitenziaria e dei suoi caduti, vittime del terrorismo e della criminalità, che ricordiamo con commozione. Anche per rispetto del loro sacrificio vanno assunti dalle Istituzioni i provvedimenti necessari, le iniziative indispensabili e per rispetto della dignità di chi negli Istituti carcerari lavora e vi è detenuto”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza del Corpo di Polizia penitenziaria, in occasione del 207/mo anniversario della sua costituzione. (segue)