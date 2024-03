Calcio: Antoniozzi (Fdi), ‘Acerbi fuori da nazionale se vero insulto a Juan Jesus’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Alcuni media riportano che Acerbi avrebbe detto ‘negro di m..’ a Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli nel giorno in cui la Lega calcio dedica il campionato alla lotta contro il razzismo. Se fosse vero andrebbe squalificato e se convocato da Spalletti non dovrebbe nemmeno andare in Nazionale. Attendiamo gli esiti senza fare processi ma se Acerbi avesse detto quelle parole la Figc non potrebbe fare finta di niente”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.