Basilicata: Calenda, ‘al Nord con tanti sindaci riformisti, lì veto Conte vale meno…’

Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo risentito di un veto del M5s che è stato recepito dal Pd. Abbiamo provato a costruire una coalizione competitiva delle opposizioni, ma non era questa l’intenzione. Conte ha messo il veto, il Pd l’ha recepito. Evidentemente chi decide alla fine è Giuseppe Conte”. Così Carlo Calenda margine di un evento in Campidoglio.

“E’ un peccato perchè noi in tutto il Centro Nord alle prossime comunali noi corriamo con bravi sindaci riformisti, evidentemente lì il veto dei 5 Stelle conta meno”.