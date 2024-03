Roma, 17 mar. (Adnkronos) – In Piemonte Pd e M5S divisi? “Finché non saranno depositato le liste c’è tempo. Come diceva Boskov: ‘rigore è quando arbitro fischia’. Vediamo. Siamo al lavoro ovunque per costruire le condizioni più ampie possibili”. Lo dice il responsabile Organizzazione del Pd, Igor Taruffi.