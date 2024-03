“Abbiamo rimosso i rifiuti abbandonati abusivamente nell’area del cavalcavia nei pressi dello stadio: un fenomeno vergognoso che deturpa la nostra città e porta via tempo e risorse preziose per riparare i danni creati da incivili. Inciviltà che peraltro va a rovinare anche l’immagine della città in un momento in cui è ampio l’afflusso di visitatori: in quell’area domani sarà aperta la fiera di San Giuseppe, da sempre attrattore per la nostra città. Ovviamente ringrazio il settore e il dirigente Maurizio Perlingieri per la consueta collaborazione e tutti gli operatori per l’eccellente lavoro svolto sia nella rimozione dei rifiuti sia nel ripulire l’intera area, nel contempo invito i cittadini a collaborare aiutandoci a tenere pulita la nostra città segnalando chi abbandona rifiuta o ha comportamenti scorretti”. Le considerazioni dell’assessore Alessandro Rosa, delegato all’Ambiente della Giunta Comunale di Benevento rispetto un intervento pulizia portato a compimento in modo celere con il coordinamento di operatori comunali da parte di ditta privata appositamente incaricata.

