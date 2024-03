Ue: Fitto a Conte, ‘polemica strumentale su fondi Fsc’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Vorrei rassicurare Giuseppe Conte sulla mia personale conoscenza della Costituzione a partire dall’articolo 54, che Conte cita a sproposito per una stravagante e strumentale polemica e che evidentemente durante gli anni di sua permanenza al governo non conosceva o non ne ricordava l’esistenza. Infatti confermo che non c’e alcun obbligo, ma e’ stata una scelta del governo quella di assegnare alla Regione Campania, come a tutte le altre regioni, le risorse. L’obbligo del governo invece, sia normativo ( deciso dal governo Berlusconi nel 2008 ) sia morale perché fondamentale per ridurre i divari territoriali, e’ quello di utilizzare quelle risorse sul territorio della regione Campania. Proprio a tal proposito vorremmo ricordare all’on. Conte che il nostro Governo ad agosto 2023 ha definito con delibera Cipess il riparto per tutte le regioni e che ha fissato i criteri per selezionare gli interventi e le tempistiche certe per la loro realizzazione . Sarebbe utile ricordare che lo stesso Conte al governo ha utilizzato 15,6 miliardi di Fsc 21-27 per destinarlo a copertura dei progetti in essere del Pnrr e ulteriori 13 miliardi per l’emergenza Covid utilizzando le risorse delle coesione con una promessa di ristoro mai mantenuta. Inoltre il tema della preferenza politica del governo nella sottoscrizione degli accordi di coesione con le regioni e’ un’altra fake news visto la firma già avvenuta con le regioni Emilia Romagna e Toscana. Quindi le dichiarazioni ‘irresponsabili sul piano politico e incompetenti sul piano giudico’ sono le sue”. Così il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnnr Raffaele Fitto.