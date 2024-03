Spostamento condotta idrica, stop all’acqua tra il 5 e il 7 aprile

Ricalendarizzato l’intervento di eliminazione delle interferenze tra acquedotto campano e tracciato alta velocità Napoli Bari per la condotta del Biferno, con previsione di avulsione di parte della linea tubature idriche attuali dalla posizione odierna con sostituzione con nuove e più moderne in siti limitrofi: intervento necessario e inevitabile per la costruzione della tratta ferroviaria alta velocità, e occasione per la riposizione in due tempi, prima con soluzione provvisoria e poi in un secondo e terzo tempo tra giugno e settembre di tubature definitive con maggiore capacità di resistere alla pressione.

