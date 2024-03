Due anni esatti: i lavori inizieranno entro fine mese e dovranno essere ultimati e collaudati entro il 30 giugno 2026, pena la revoca del finanziamento. E’ il tempo previsto per la realizzazione del progetto per l’abbattimento degli edifici Torre e Sala e ricostruzione in un unico complesso scolastico: intervento di riqualificazione energetica, strutturale e funzionale, per un importo di 13milioni, su un finanziamento complessivo pari a 16.690.300,00, dopo che l’importo originario (15.173.000,00) è stato aggiornato del 10% per l’adeguamento dei prezzi.

