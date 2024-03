Reati predatori nel Sannio, Zinzi: “Più forze dell’ordine per garantire sicurezza”

“Ieri mattina ho incontrato il prefetto di Benevento Carlo Tortolano, a cui ho portato il mio ringraziamento per l’impegno messo in campo con l’obiettivo di poter dotare le nostre Forze dell’Ordine di sempre maggiore personale.

Una buona notizia per il Sannio e per questo ci siamo attivati da subito con il ministro Piantedosi e il sottosegretario Molteni che tanto si stanno spendendo per potenziare i dispositivi di sicurezza.

Disporre di più uomini sul territorio significa garantire più sicurezza ai nostri cittadini, ripristinando condizioni di legalità all’interno delle nostre comunità. L’attenzione che le nostre donne e i nostri uomini in divisa dedicano al Sannio è enorme, ma siamo certi che la richiesta di una forza maggiore sul territorio sia fondamentale per reprimere gli episodi di microcriminalità che, purtroppo, non accennano a diminuire, non solo in questa provincia ma anche nel resto del Paese.

Anche il prefetto Tortolano sa che ci troverà sempre al fianco delle Forze dell’Ordine a cui rinnoviamo la nostra stima e gratitudine per l’impegno costante con cui quotidianamente garantiscono la tutela dell’incolumità per i nostri cittadini”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.