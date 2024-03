Si torna a parlare della maledetta notte del Capodanno santagatese del 2019. Il 52enne Carabiniere santagatese Angelo Iannotta, infatti, è stato condannato dal primo grado del Tribunale di Benevento a complessivi due anni e cinque mesi (due anni e tre mesi per un capo di accusa e due mesi per un secondo), al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede nonché ad una provvisionale di 25.000 euro alla parte civile.

