Roma, 16 mar. (Adnkronos) – “Al campo rotto della sinistra noi contrapponiamo una sana unità del centrodestra, che anche in Basilicata vuole essere in campo coeso, vuole vincere e governare bene questa regione. Siamo seri e concreti come Forza Italia si è impegnata ad essere con gli elettori”. Così ai microfoni dei Tg Rai il senatore Maurizio Gasparri, presidente di Forza Italia al Senato.