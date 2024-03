Ucraina: Pignedoli (M5s), ‘Ue fermi Macron, follia pensare di inviare esercito’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Le Istituzioni europee fermino le suggestioni belliciste del Presidente francese Macron. È una follia pensare di inviare truppe di un Paese Nato in Ucraina per combattere contro la Russia che è una potenza nucleare. Abbiamo calcolato le inimmaginabili conseguenze di questa operazione così rischiosa? C’è un video a poche ore dall’invasione russa in Ucraina che mostra una conversazione telefonica fra Macron e Zelensky, quest’ultimo chiede al Presidente francese di dialogare con Putin, fermare le ostilità e iniziare i negoziati di pace. Cosa è cambiato da allora? Dopo due anni di guerra è arrivato il momento dei negoziati di pace. Con una pericolosa escalation non ci sarebbero né vincitori né vinti, ma a perdere sarebbe l’intera umanità”. Così in una nota Sabrina Pignedoli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.