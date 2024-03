Ucraina: Perego (Fi), ‘supportare popolo aggredito, invio militari non è opzione’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo continuare a supportare il popolo Ucraino aggredito”. Così Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario di Stato alla Difesa, ai microfoni di Sky Start stamani “come abbiamo fatto dal primo giorno, sostenere l’Ucraina serve per impedire l’ampliamento dell’aggressione Russa e non rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi da Kiev”.

“Il conflitto non si risolve con l’invio di truppe sul terreno” conclude Perego “l’invio di militari italiani in Ucraina non è un opzione, dobbiamo continuare a sostenere Kiev e accelerare in negoziati per una pace duratura. La postura della Nato è basata sulla difesa e deterrenza per evitare i conflitti, l’ampliamento dell’Alleanza con Svezia e Finlandia è un chiaro messaggio”.