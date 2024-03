La circolazione dei convogli ferroviari sulla Foggia-Benevento-Caserta resta sospesa e lo sarà a lungo, a causa di un guasto alla linea provocato da un movimento franoso in corrispondenza della galleria Starza: gli effetti dell’ondata di maltempo di inizio settimana scorsa, per un disagio appalesatosi il 12 marzo. Ancora in corso l’intervento dei tecnici sul piano dell’analisi del dissesto per consentire la regolare ripresa della circolazione. Previsione tempo occorrente per i lavori di almeno 30 giorni, salvo possibili sviluppi positivi in corso d’opera.

