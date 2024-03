Esito per l’udienza di convalida dinanzi al Gip di Benevento rispetto all’episodio che si sarebbe verificato lo scorso dicembre a Benevento, in un appartamento di un caseggiato nel rione Libertà, dove tre giovani di San Leucio del Sannio (uno dei quali minorenne) sarebbero stati sequestrati, torturati e infine rapinati. Confermate le misure che erano state disposte. Resta così in carcere il 48enne, pregiudicato, Antonio Barone e ai domiciliari il 25enne Vincenzo Cinque, così come il 23enne Emilio Ucci e il 53enne Ludovico Lepore. Troppo serie le contestazioni e giudicato rilevante e sostanziato da indizi.

