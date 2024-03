Disagi per il comparto agricolo legati ai cantieri Tav, con necessità di mitigarli. E’ l’appello che rivolge la Coldiretti. “L’Alta Velocità va più che bene, ci mancherebbe altro: è motivo di soddisfazione vedere come la mobilità nel Sannio si arricchisca di una infrastruttura essenziale al suo sviluppo. Però bisogna anche considerare che ci sono esigenze non meno prioritarie del potenziamento della rete ferroviaria da rispettare, che riguardano la possibilità di spostarsi degli agricoltori, gravemente compromessa dai lavori in corso. Vanno adottate misure in grado di ridurre al minimo possibile i disagi, che si stanno traducendo in una diseconomia per tanti, troppi imprenditori agricoli”, quanto sostenuto per Coldiretti da Libero Petraccaro, Annibale De Filippo, presidenti rispettivamente, delle sezioni di Torrecuso e Ponte insieme con il Segretario di Zona Flavio Nuzzolo.

