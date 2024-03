La Lega Pro ha definito il calendario dei play off per la stagione in corso. Si partirà con un giorno d’anticipo rispetto a quanto preventivato in un primo momento: non più il 5 maggio, ma il 4 maggio, quando cominceranno i play off di girone, a cui il Benevento non dovrebbe prender parte. Se dovesse confermare il secondo posto, la formazione di Auteri entrerebbe in competizione nel secondo turno della fase nazionale, vale a dire il 18 maggio, quando si disputerà la gara d’andata, mentre il ritorno è programmato per il 21 maggio.

