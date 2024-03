“C’è una precisa strategia di sviluppo industriale e territoriale alla base del progetto finanziato dal Bando sui Progetti Pilota. Una strategia che si evince dal nome stesso del progetto: Sannio Innovativo Turistico e Sostenibile, scelto non a caso, ma con la volontà di tracciare le direttrici da seguire per una crescita armonica del Sannio, nel quale si coniugano realtà imprenditoriali di eccellenza e territori incontaminati dalle straordinarie bellezze naturalistiche”. Oreste Vigorito, Presidente di Confindustria Benevento, torna sul finanziamento di 10 milioni di euro per il Patto Territoriale della provincia di Benevento, per spiegare il processo di rivitalizzazione e trasformazione in atto della società che presiede.

