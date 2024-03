Mo: Borghi (Iv), ‘missione Copasir, lavorare a soluzione pacifica’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Come Copasir abbiamo concluso una missione in Israele e nei Territori Palestinesi, impegnandoci in incontri cruciali con politici e rappresentanti dell’intelligence per analizzare la situazione e parlare del futuro della regione. Durante la visita, alla Knesset a Gerusalemme dapprima e alla sede dell’Autorita’ Palestinese a Ramallah poi abbiamo affrontato una serie di temi, tra cui la situazione umanitaria a Gaza, le implicazioni di sicurezza e le prospettive politiche. In particolare, abbiamo discusso degli attacchi del 7 ottobre e le loro conseguenze”. Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente del Copasir.

“Incontri significativi anche con il cardinale Pierbattista Pizzaballa e altri leader religiosi, evidenziando l’importanza del dialogo interreligioso nella promozione della pace e della stabilità nella regione. Molto toccante e’ stata la visita al kibbutz distrutto di Kfar Aza, così come l’incontro coi famigliari degli ostaggi ancora imprigionati da Hamas. Continuiamo a monitorare da vicino gli sviluppi e a lavorare per una soluzione pacifica e sostenibile per tutti i popoli coinvolti”, conclude.