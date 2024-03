L’abbondanza di uomini e di alternative in ogni reparto dà ad Auteri ampi margini di manovra in vista della sfida con il Giugliano. Gli unici grattacapi – se così possono essere definiti – con cui deve convivere il tecnico siracusano riguardano proprio la profondità di un organico in cui non si registrano defezioni. Una rosa da cui don Tano può pescare a piene mani, cercando la soluzione giusta per rimettere immediatamente in corsa il suo Benevento, dopo il mezzo passo falso interno con il Messina. Cerca risposte il driver giallorosso e per sollecitarle aspetterà come al solito l’ultima seduta di allenamento a sua disposizione per chiudere il cerchio delle scelte.

