Basilicata: Borghi (Iv), ‘Schlein è caduta nella trappola di Conte’

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “La vicenda della Basilicata conferma che Elly Schlein è caduta nella trappola di Giuseppe Conte, che sta giocando al gatto e al topo con il Pd. Quello che non si capisce è perché il Pd abbia abdicato al suo ruolo di guida e di regista, se non per un pregiudizio ideologico che lo sta portando fuori strada “. Lo dice a Skytg24 il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva.

“Pd e M5S prima pretendono di decidere loro e poi chiamano gli altri a cose fatte. Il risultato è che, in questo modo, si arriva ad un candidato incolore, inodore, insapore e anche a sua insaputa. Per Italia Viva – spiega Borghi – decideranno i dirigenti locali partendo dal bene comune del loro territori, e sulla base delle peculiarità e delle storie di quella realtà. Noi, a differenza di altri, non mandiamo colonnelli romani per soggiogare le classi dirigenti locali piegandole a logiche di potere centrale”.