Ucraina: Conte. ‘strategia militare non sta dando frutti, serve svolta negoziale’

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – “Siamo tutti concentrati sulle modalità più adeguate e opportune per tutelare l’Ucraina, ma questa strategia militare non sta dando frutti. Noi, senza voler essere profeti, lo avevamo anticipato con le nostre perplessità che ci spingevano a chiedere prima a Draghi e poi a Meloni di farsi portatori di una posizione negoziale per non arrivare a quello che vediamo ora. E non oso immaginare cosa succederà quando entreremo nel vivo nella campagna elettorale per le presidenziali americane”. Così Giuseppe Conte alla presentazione del libro di Michele Ainis ‘Capocrazia’. “Sarebbe stato opportuno, necessario e raccomandabile impostare da subito una svolta negoziale”.