Trasporto aereo: Finnair potenzia i collegamenti dall’Aeroporto Marco Polo di Venezia

Roma, 14 mar. (Labitalia) – Finnair, la compagnia aerea della Finlandia, operativa dal 2006 all’aeroporto di Venezia, incrementerà le sue operazioni presso lo scalo lagunare nel corso del 2024, offrendo ai passeggeri ulteriori voli verso Helsinki, l’hub del vettore. In particolare, nella stagione estiva le frequenze settimanali passeranno da 7 a 8, diventando 9 nei periodi di maggiore picco. L’operatività tra Venezia e Helsinki vedrà inoltre la disponibilità del collegamento anche nella stagione invernale 2024/25, che sarà giornaliero.

Un’importante novità per la compagnia aerea che ha l’obiettivo di supportare la crescente domanda di voli dal Nord Est d’Italia, offrendo nuove opzioni per raggiungere la Finlandia tutto l’anno: una destinazione da scoprire in ogni stagione grazie alla sua straordinaria natura da esplorare in primavera e in autunno, quando il fenomeno dell’aurora boreale raggiunge il suo massimo splendore. In estate, per un tour nella Regione dei Laghi di Saimaa e nella Lapponia finlandese, mete ideali per gli appassionati di outdoor. In inverno, per immergersi in paesaggi naturali unici resi ancora più suggestivi dalla neve.

Inoltre, da Venezia i passeggeri potranno ora usufruire in tutta comodità dell’ampio network internazionale di Finnair in partenza dall’hub di Helsinki e volare verso alcune tra le più belle destinazioni in Oriente, come le città giapponesi di Tokyo, Osaka e, da maggio 2024, Nagoya, oltre alle celebri mete negli Stati Uniti, tra cui Los Angeles e Dallas.