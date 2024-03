Molto rilevante e persistente in virtù di organico medico sottodimensionato il ricorso agli straordinari per l’Uoc “Pronto Soccorso” dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale ‘San Pio’ di Benevento. A consuntivo del monte ore in regime autoconvenzione, autorizzata liquidazione di 66mila euro per il trimestre ottobre-dicembre.

