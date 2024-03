Migranti: Magi, ‘Meloni ha fallito, serve missione europea di salvataggio per fermare strage’

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Il racconto fatto dai 25 superstiti salvati ieri dalla Ocean Viking in acque internazionali nel Mediterraneo centrale è agghiacciante: più di 60 vittime, ustioni, fame, sete, corpi gettati in mare da chi era rimasto in vita e nessun tipo di soccorso nonostante i sopravvissuti abbiano raccontato di aver visto per giorni volare aerei ed elicotteri sul loro gommone ormai alla deriva”. Lo dichiara in una nota Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Il gommone su cui viaggiavano i superstiti era partito da Zawiya, in Libia, 7 giorni fa. Questo forse dovrebbe far riflettere Giorgia Meloni sull’inutilità di rinnovare gli accordi con la Libia e sull’inadeguatezza del suo governo nell’affrontare la gestione dei flussi migratori. Dopo più di un anno e mezzo di governo, archiviata la retorica dei blocchi navali e della caccia agli scafisti sul globo terraqueo, non restano che risultati fallimentari: le partenze non sono diminuite e le continue stragi del Mediterraneo dimostrano l’inadeguatezza dei nuovi accordi siglati con la Libia, con l’Egitto e la Tunisia a cui, purtroppo, anche l’Unione Europea si è piegata”.

“L’Italia e l’Europa – conclude Magi – non possono in nessun modo appaltare la gestione dei flussi migratori ai regimi del nord Africa. Quello che serve è una missione europea di monitoraggio e soccorso nel Mediterraneo”.