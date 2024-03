L. Elettorale: Conte per proporzionale, per Prodi meglio uninominale

Roma, 14 mar. – (Adnkronos) – L’anima maggioritaria dell’Ulivo e il proporzionale da sempre preferito dai 5 stelle. Una articolazione che si è riproposta alla presentazione del libro di Michele Ainis ‘Capocrazia’ con Romano Prodi e Giuseppe Conte. A intervenire per primo sul tema il Professore, che parlando di premierato osserva: “prima di cambiare la Costituzione si deve fare una legge elettorale che dia stabilità. Dovrebbe essere uninominale, a doppio turno, maggioritaria”. Ma per Conte l’unica via resta invece il ritorno al proporzionale: “Penso che per sollecitare i cittadini non rimanga che ritornare a un proporzionale con una soglia di sbarramento seria, le preferenze per evitare che si creino meccanismi di cordata. In questo modo il cittadino può realmente scegliere”.