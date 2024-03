Giustizia: Mattarella, ‘pronunce giudici amministrativi pesano su economia’

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Appare opportuno porre in evidenza come i riflessi delle pronunce del giudice amministrativo su rilevanti settori economici richiedano particolare impegno e responsabilità. Nel misurarsi con interessi che attengono al benessere della collettività è necessario dare prova di grande equilibrio”. E’ quanto ha detto il del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo intervento durante l’incontro con i vincitori dei concorsi per consigliere di Stato e referendario dei Tar al Colle.