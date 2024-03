“La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un guasto alla linea causato da un movimento franoso. Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi” il resoconto ieri della situazione sulla tratta Caserta, Benevento, Foggia, che si interseziona con convogli Intercity e alta velocità tra fascia tirrenica e adriatica con il persistere di criticità legate al dissesto idrogeologico palesatosi lo scorso 12 marzo.

