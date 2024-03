Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Oltre 600 giovani da tutta Italia per dire basta alle follie dell’Unione Europea che penalizzeranno il futuro di intere generazioni. Insieme agli agricoltori, a Matteo Salvini e agli amici di Nazione Futura, con Francesco Giubilei, lanceremo idee e progetti alternativi all’attuale establishment europeo. Vogliamo più Italia in Europa, non il contrario”. Così Luca Toccalini, deputato e segretario Federale Lega Giovani.