Europee: la carica degli ex Lega da Reguzzoni e Cota, ‘corriamo con Fi per cambiare Ue’**

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – La carica degli ex del Carroccio è pronta ad assaltare Bruxelles sotto le insegne della Forza Italia post Cav. Nel movimento politico fondato da Silvio Berlusconi e ora guidato da Antonio Tajani che si prepara alle europee c’è tanto di quel verde padano che ricorda gli antichi fasti della Lega bossiana, quella dura e pura delle origini, quando ancora i cavalli di battaglia erano ‘indipendenza’ e ‘Roma ladrona’. Stiamo parlando del ritorno di Roberto Cota, classe ’68 da Novara, e di Marco Reguzzoni, classe ’71 da Busto Arsizio, ex capogruppo alla Camera e fedelissimi del Senatur ai tempi d’oro, pronti a scendere in campo con il partito azzurro per il rinnovamento del Parlamento europeo nel segno del Ppe, lanciando di fatto la sfida a Matteo Salvini.

Il primo, ex presidente del Piemonte e tesserato forzista dal 2020 (è responsabile del Dipartimento semplificazione e sburocratizzazione), correrà nel Nord Ovest che comprende Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia. Con lui, nella stessa circoscrizione, ci sarà anche Reguzzoni, che però non ha ancora sciolto ufficialmente la riserva e precisa: ”Nessuna adesione al partito, io mi candido da indipendente, ho ricevuto una proposta che mi onora, ci sto ancora riflettendo, ma in questo momento è più sì che no… La collaborazione con Fi è nata da una comune visione europea, da sempre io ho guardato al Ppe. Credo che ora serva un po’ di pragmatismo e questo possa essere utile all’interno del Ppe per migliorare una Europa, quella attuale, che va assolutamente cambiata ma è l’unica cosa che abbiamo”.

Cota ricorda Berlusconi con l’Adnkronos: ”La sua grandezza è stata nell’aver pensato a qualcosa anche dopo di lui… Siamo arrivati a tutto questo grazie a lui, le cose non sono certo piovute dal cielo. Ma il merito è anche di Tajani, che si è rivelato un vero leader, rassicurante, sempre pronto a mediare ascoltando tutti. Accetterò la proposta di candidarmi perché le europee stavolta non hanno tanto un significato politico interno ma un fortissimo significato europeo. C’è la possibilità che il Ppe sia maggioranza e il progetto politico offerto da Fi è credibile, in grado di coinvolgere anche i tanti elettori astensionisti, più moderati”, compresi quelli che fino ad ora hanno votato Renzi e Calenda. ”Alcune cose che dicono Calenda e Renzi le dice molto meglio Tajani, ne sono pienamente convinto”, assicura.

Altro ex big leghista pronto alla battaglia europea è Flavio Tosi, classe ’69 da Verona, passato con gli azzurri nell’estate del 2022, che si misurerà nella circoscrizione Nord-Est (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna). L’ex sindaco sceriffo di Verona, espulso dal Carroccio nel 2015 dopo un lungo conflitto con Salvini, ma anche con il governatore veneto Luca Zaia, è determinato a correre (più come candidato di bandiera, riferiscono) soprattutto per ‘pesarsi’ in vista delle prossime regionali nel suo Veneto. Cota Reguzzoni e Tosi sono convinti del “sorpasso forzista” sulla Lega salviniana e considerano l’obiettivo del 10 per cento a livello nazionale a “portata di mano”.

Oltre a Cota e Reguzzoni, nel Nord Ovest potrebbe correre pure un altro big (non ex leghista): la prossima settimana, riferiscono fonti parlamentari azzurre, l’ex ministra e attuale presidente della Consulta nazionale di Fi, Letizia Moratti, potrebbe sciogliere la riserva e annunciare ufficialmente il suo sì. Con lei potrebbe scendere in campo l’ex sindaco di Milano Gabriele Albertini per dar vita a un ticket da spendere specialmente in Lombardia. Allo stato, riferiscono, Tajani non avrebbe ancora deciso se presentarsi alle europee come capolista: molto, riferiscono, dipenderà anche dalle scelte di Giorgia Meloni.