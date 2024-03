Abruzzo: Ance Teramo, ‘mantenere livelli produttivi con Pnrr e ricostruzione post sisma’

Teramo, 14 mar. (Labitalia) – “Ci aspettano anni complessi ma pieni di stimoli e di sfide dopo il rinnovo del Consiglio regionale e la conferma del presidente Marsilio”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Ezio Iervelli, presidente di Ance Teramo e di Aedificarete, Rete d’imprese costituita nel 2020 per supportare le imprese Ance negli interventi di Ecosismabonus. “Il settore – spiega – è cresciuto molto negli ultimi due anni e i livelli produttivi potranno essere mantenuti solo concentrandosi sul Pnrr e sulla ricostruzione post sisma. La regione, su tale ultimo tema, ha una competenza diretta con la gestione degli uffici speciali a cui è demandata anche parte della ricostruzione pubblica”.

“Il rafforzamento degli organici regionali – osserva – rappresenta un passaggio cruciale per affrontare la programmazione della gestione del territorio che significa dissesto, sistema idrico, assi fluviali e difesa della costa, ma anche per assistere i tanti enti locali piccoli e piccolissimi privi di strutture amministrative adeguate”.

“Le grandi infrastrutture, come ad esempio la nuova linea ferroviaria ad alta velocità Pescara-Roma, in esecuzione dai prossimi mesi – sottolinea il presidente Iervelli – sono necessarie alla modernizzazione della regione; la loro realizzazione dovrà essere una occasione di sviluppo e coesistenza con i vincoli ambientali e paesaggistici ed una leva di crescita anche delle zone interne; su questi ultimi temi la Regione potrà favorire il collegamento e la sintesi amministrativa e politica fra le grandi stazioni appaltanti ed i territori”.