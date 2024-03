Toscana: Meloni, ’emendamento a dl Pnrr, 66 mln per famiglie colpite’

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – “Siamo riusciti a definire la copertura dei 66 milioni di euro necessari alle famiglie colpite” dall’alluvione: “questo lavoro ci consente la settimana prossima di presentare un emendamento al decreto Pnrr per avere le risorse immediatamente disponibili”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla firma del patto di coesione con la Toscana.

La premier ha poi spiegato che il governo ha “attivato l’interlocuzione con la Commissione europea per finanziare interventi per altri 67 milioni dal fondo di solidarietà europeo”.