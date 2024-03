TikTok al bando, Camera Usa approva legge. Ira della Cina

Washington, 13 mar. (Adnkronos) – La Camera degli Stati Uniti ha approvato a larga maggioranza, con 325 voti favorevoli e 65 voti contrari, la legge che potrebbe portare a un bando di TikTok. Ora la misura, che il presidente Joe Biden ha già detto di essere intenzionato a firmare, passa al Senato.

Il ‘Protecting Americans From Foreign Adversary Controlled Applications Act’, cioè la legge per proteggere gli americani da app controllate da avversari stranieri, se definitivamente approvato imporrà al società cinese ByteDance che controlla il social media di vendere entro cinque mesi (180 giorni) dalla sua entrata in vigore a una società americana. In caso contrario TikTok sarebbe bandito dagli app store e dai server americani.

“Questo processo è stato condotto in segreto e il disegno di legge è stato portato avanti per un’unica ragione: bannare TikTok. Ci auspichiamo che il Senato consideri i fatti, ascolti i propri elettori e comprenda l’impatto sull’economia, sulle 7 milioni di piccole imprese e sui 170 milioni di americani che utilizzano la nostra piattaforma”, il commento di un portavoce di TikTok.

“La Cina comunista è il più grande nemico geopolitico dell’America e sta usando la sua tecnologia per minare attivamente la sicurezza e l’economia dell’America”, ha detto lo Speaker repubblicano Mike Johnson, dopo il voto alla Camera.

“Il voto bipartisan di oggi dimostra l’opposizione del Congresso ai tentativi della Cina comunista di spiare e manipolare gli americani e segnala la nostra determinazione per azioni di deterrenza nei confronti dei nostri nemici”, ha aggiunto il leader repubblicano che quindi non si è fatto influenzare dalla posizione critica assunta, a sorpresa, da Donald Trump nei confronti della misura per la vendita obbligata di ByteDance. Non a caso tra i 65 deputati che hanno votato contro vi è stata la trumpiana di ferro Marjorie Taylor Green, che si è trovata insolitamente insieme ad una cinquantina di esponenti della sinistra dem, come Alexandra Ocasio-Cortez e Pramila Jaypal.

Il destino della legge appare però più incerto al Senato, dove il leader della maggioranza dem, Chuck Schumer, non si è impegnato sui tempi: “devo consultarmi con le commissioni interessate per vedere la loro posizione”. Senza contare che c’e’ chi avvisa che è improbabile che si accoglierà il testo uscito dalla Camera: “E’ molto più probabile che lo emenderemo in aree dove sono necessari cambiamenti” ha detto il repubblicano John Cornyn, avvisando che “ci vorrà del tempo”.