Roma: in auto senza patente e con una mazza da baseball, 23enne arrestato dopo inseguimento

Roma, 13 mar. (Adnkronos) – L’altro ieri notte, ad Artena (in provincia di Roma), i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno arrestato un 23enne del posto già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Era da poco trascorsa la mezzanotte quando il ragazzo non si è fermato all’alt dei militari in via Velletri. Al volante dell’auto del padre, ha ingranato la marcia costringendo la pattuglia a inseguirlo per alcuni chilometri.

Sorpreso senza patente, non avendola mai presa, aveva con sé una mazza da baseball poi sequestrata e che, oltre all’arresto, gli è valsa una denuncia per porto di oggetti atti ad offendere.